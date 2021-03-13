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4 طرق للتعامل معها.. التعليم العالي تكشف الأعراض الجانبية للقاح كورونا

07:59 م السبت 13 مارس 2021
4 طرق للتعامل معها.. التعليم العالي تكشف الأعراض الجانبية للقاح كورونا

خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي

كتب- محمد نصار:

ردت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على العديد من التساؤلات الخاصة بفيروس كورونا المستجد ولقاحه.

وفي ردها على سؤال بشأن الآثار الجانبية للقاح كوفيد، قالت التعليم العالي، إن الأعراض الجانبية المصاحبة للقاح لا تتجاوز ألم في موضع اللقاح مع إحمرار، أو ارتفاع بسيط في درجة الحرارة.

وأوضحت التعليم العالي، أن الأطقم الطبية مدربة بشكل يضمن قدرة الكادر الصحي على التعامل مع الأعراض الجانبية المصاحبة للقاح.

وفي ردها أيضًا على سؤال بشأن كيفية التعامل مع الأعراض الجانبية لتخفيفها، أشارت الوزارة إلى اتباع الخطوات التالية:

1- تناول الباراسيتامول لتخفيف الصداع وآلام العضلات وارتفاع درجة الحرارة والشعور بالتعب.

2- وضع كمادات باردة على مكان الحقن لتخفيف الألم والتورم والاحمرار في مكان الحقن إن وجد.

3- مراقبة الأعراض الجانبية وعند حدوث ما يثير القلق التواصل مع مقدم الرعاية الصحية.

4- يحتمل أن تخضع للمراقبة لمدة 15 دقيقة بعد أخذ لقاح كوفيد ليتأكد الطبيب من أي ردة فعل مباشرة قد تحدث لك.

وزارة التعليم العالي لقاح كورونا فيروس كورونا

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