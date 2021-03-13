أكثر الكلمات إنتشاراً

برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

"يضم وردة بـ3000 جنيه".. 10 معلومات عن معرض الزهور في حديقة الأورمان

07:50 م السبت 13 مارس 2021
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

كتب- أحمد مسعد:
تصوير- محمود بكار:

افتتح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت، معرض الزهور الدولي بحديقة الأورمان في دورته الـ88 وسط أجواء احتفالية بمشاركة شركات أجنبية وعربية ومحلية.

ويضم المعرض أنواع شتى من الزهور والورود، والنباتات النادرة ذات الشهرة العالمية، منها زهرة "سبستيان" التي يصل سعرها لـ3000 جنيه.

ويستعرض "مصراوي" 10 معلومات عن المعرض، حسب بيانات وزارة الزراعة:

1- معرض سنوي يعد الأكبر والأقدم في المنطقة العربية.

2- تنظمه وزارة الزراعة في حديقة الأورمان على نصف مساحتها.

3- انطلق اليوم السبت ويستمر 45 يومًا.

4- تستهدف وزارة الزراعة الوصول إلى مليون زائر في هذه الدورة.

5- يشمل عرضًا لمنتجات الصوب الزراعية، ومعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية.

6- المعروضات من الزهور والمسطحات الخضراء ونباتات الزينة والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية.

7- تشارك قطاعات الوزارة وجودًا ضمن العارضين.

8- يعرض به ما يقرب من 600 نوع من النباتات النادرة والأشجار المعمرة.

9- 238 عارضًا ومشاركًا في المعرض بين شركات محلية وعربية وعلماء نباتات.

10- تبدأ أسعار الزهور من 5 جنيهات، حتى 3000 جنيه بحسب نوعية النبات.

حديقة الأورمان السيد القصير وزارة الزراعة معرض الزهور الدولي

الخبر التالى:

4 طرق للتعامل معها.. التعليم العالي تكشف الأعراض الجانبية للقاح كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 189639

    عدد المصابين

  • 146434

    عدد المتعافين

  • 11214

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 119067802

    عدد المصابين

  • 67563972

    عدد المتعافين

  • 2640230

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الإفتاء: غدًا.. أول أيام شهر شعبان

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا