بقيمة 100 ألف جنيه.. سعفان يسلم 3306 بوليصات تأمين للعمالة غير المنتظمة والصيادين بالبحر الأحمر

كتب- يوسف عفيفي:

سلم محمد سعفان وزير القوى العاملة، 3306 بوليصة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، أو العجز الكلي المستديم أو الجزئي، منها 2305 بوليصة لصغار الصيادين، و1001 للعمالة غير المنتظمة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدى، رئيس مدينة الغردقة نائباً عن المحافظ، وسعيد عبد الراضي، مديرية القوي العاملة بالمحافظة.

وقال الوزير في مستهل كلمته: جئتكم منذ فترة ليست بالبعيدة ، للاطمئنان على أحوالكم المعيشية، واطلعت على مشكلاتكم الأساسية، بعدها أصدرت توجيهاتي لمديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر للبدء في تسجيل الصيادين ضمن فئة العمالة غير المنتظمة لعمل وثيقة للتأمين التكافلي لكل صياد، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، لرعاية صغار الصيادين ليحيوا حياة كريمة.

وقدم الشكر لكل موظفي المديرية على المجهود الذي قاموا به لإنجاح تلك العملية، حتى تتوفر لدينا قواعد بيانات متكاملة، يتم من خلالها تقديم الرعاية والدعم والمساندة لفئة الصيادين وفقا لتلك القاعدة والتواصل معهم لحل مشكلاتهم التي تواجههم في نواحي حياتهم المختلفة بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة.

وتابع الوزير: اليوم حرصت على التواجد معكم لكي أوفي بما تعاهدنا به أمام القيادة السياسية لتسليم 2305 صياد الذين تم تسجيلهم وثيقة للتأمين التكافلي باعتبارهم من فئة العمالة غير المنتظمة ضد الحوادث الشخصية، فضلا عن 1001 وثيقة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بسجلات المديرية، وقد تحمل قيمة هذه الوثيقة حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالمديرية، وتغطي الوثيقة الوفاة، والعجز الكلي المستديم، والعجز الجزئي.

وشدد سعفان، على أن وثيقة التأمين المقدمة اليوم ما هي إلا جزء بسيط تقدمه الدولة المصرية لرعاية أبنائها من الصيادين، وهي بداية سيتبعها الكثير من أوجه الرعاية في المرحلة القادمة لتلك الفئة، لافتا إلى أن مصر التي لم تبخل على أي مواطن فيها بأي خدمة، فكل الخير الذي نحيا فيه منها، لها كل الفضل علينا تسعى لتوفير الراحة والأمن لمواطنيها.

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن هذه البوليصة حماية لأسر هذه العمالة من المخاطر التي قد يتعرضون لها في أماكن العمل المختلفة، وذلك بصرف تعويض قدره 100 ألف جنيه في حالات العجز الكلي أو الجزئي أو الوفاة -لا قدر الله- بحيث يتوفر دعم لأسرة كل عامل يعينها على أمور الحياة.

وقال الوزير : إنه يجب علينا أن نكون خط الدفاع الأول للدولة المصرية أمام من يثيرون الشائعات حول إنجازاتها التي نراها يوميا باعيينا، بما يثبت قدرة الدولة على النجاح والتقدم بسواعد أبنائها وخوفهم عليها وحمايتها لها.