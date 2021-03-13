اللجنة العليا للفيروسات تجيب عن الأسئلة المتداولة حول لقاحات كورونا

كتبت- داليا شبل:

استعرضت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سلسلة توضيحية من الأسئلة والأجوبة العملية الصادرة من اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، للإجابة على الأسئلة المتداولة حول لقاح كوفيد ١٩، موضحة، قد تكون اللقاحات التي تقي من كوفيد-19 (فيروس كورونا) أفضل أمل لإنهاء هذه الجائحة. لكن قد تتبادر لديك بعض الأسئلة مع بدء إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بمنح الموافقات على الاستخدام الطارئ للقاحات كوفيد-19.

- ما أهمية اللقاح؟

- يمكن أن يساعد أخذ لقاح كوفيد-19 على حمايتك من الأمراض، حيث يدفع الجسم لمقاومة العدوى وتقوية جهاز المناعة، من خلال تدريب جهاز المناعة على تكوين استجابة مناعية بالأجسام المضادة في جسمك دون الحاجة للإصابة بكوفيد-19، كما قد يحميك لقاح كوفيد -19 من الإصابة بالفيروس أو حماية المحيطين بك من الإصابة به في حال أخذ اللقاح، وسيسمح برفض عمليات الحظر تدريجيًا.

- ما هي أنواع المناعة في جسم الإنسان؟

هناك ثلاثة أنواع لمناعة الإنسان، المناعة الطبيعية، والمناعة المكتسبة، والمناعة المستعارة (إما سلبية أو إيجابية).

المناعة الطبيعية (Innate Immunity):

فيعمل كل من الجلد والمخاط والأهداب كحواجز مادية تمنع العوامل الممرضة من دخول الجسم، كما يساعد على التعرّف على بعض الأجسام الغريبة التي تغزو الجسم.

المناعة المكتسبة: (Acquired Immunity)

وهي المناعة التي يكتسبها الإنسان عند تعرض الجسم للجراثيم لأول مرة، لأنها تحتوى على مادة تثير الاستجابة المناعية، وتسمى المستضد (antigen)، فيثار الجهاز المناعي ويُصنّع أنواعاً متنوعة من الأجسام المضادة لهذه الجراثيم، تقوم بمهاجمتها إذا أُصيب بها الشخص مرة أخرى.

وهناك أيضًا خلايا ذاكرة منتجة للأجسام المضادة تظل حية، وإذا تعرّض الجسم لنفس العامل الممرض مرة أخرى، فإن استجابة الأجسام المضادة ستكون أسرع بكثير وأكثر فعالية من المرة الأولى لأن خلايا الذاكرة تكون جاهزة لإطلاقها.

المناعة السلبية: (Passive Immunity)

حيث يستعير جسم الإنسان هذا النوع من المناعة من مصدر آخر، ولكنّها لا تستمر إلى الأبد، مثل اكتساب الجنين أجسامًا مضادة من الأم عن طريق المشيمة أو الرضاعة.

التحصين (المناعة الإيجابية):( Immunizations)

وذلك عن طريق اللقاحات أو التطعيمات.

- كيف تعمل اللقاحات؟

تقلل اللقاحات من مخاطر الإصابة بالمرض حيث تحتوي على أجزاء موهّنة أو معطلة من كائن حي معين (مستضد) تؤدي إلى استجابة مناعية داخل الجسم، وتحتوي اللقاحات الحديثة على المخطط الأولي (الشريط الوراثى) لإنتاج المستضدات.

هذه النسخة الموهّنة لن تسبّب المرض للشخص الذي يتلقى اللقاح، ولكنها ستدفع جهاز المناعة إلى الاستجابة قدر الإمكان.

عند أخذ اللقاح يستجيب الجهاز المناعي بحيث، يتعرف على الفيروس فور دخوله للجسم، ينتج الأجسام المضادة) بروتينات ينتجها، الجهاز المناعي بشكل طبيعي لمحاربة المرض.

- ما هي لقاحات كوفيد -19 التي وافقَت عليها الجهات المختصة وما آلية عملها؟

حاليا، هناك عدة لقاحات لكوفيد 19 خاضعة للتجارب السريرية، وستُصْدِر إدارة الغذاء والدواء ترخيص استخدام طارئ للقاحات كوفيد 19 استنادًا إلى كمية بيانات أقل مما هو مطلوب عادة، ومنها لقاحات الحمض النووي RNA، لقاح شركة مودرنا الامريكية Moderna، لقاح شركة فايزر بايونتك الالمانية BioNTech، لقاح شركة كيورفاك الالمانية CureVac.

وتَستخدم كل من فايزر/بيوإنتيك وموديرنا الحمض النووي سطح فيروسات كورونا كياناتٌ شوكية الشكل تسمى بروتين S. وتعطي للخلايا تعليمات حول كيفية صنع جزء غير ضار من أحد بروتينات S. بعد التطعيم، تبدأ الخلايا في صنع أجزاء البروتين وإظهارها على أسطح الخلايا. سيدرك جهازك المناعي أن البروتين دَخيل، وسيبدأ في بناء استجابة مناعية وصُنع أجسام مضادة.

لقاح فايزر/بيوإنتيك: أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تصريح استخدام طارئ له. أظهرت البيانات أن مفعول اللقاح يبدأ بعد الجرعة الأولى بفترة وجيزة، وأن نسبة فعاليته 95٪ بعد سبعة أيام من الجرعة الثانية. وهذا اللقاح للأشخاص بعمر 16 سنة فأكثر. ويتطلب أخذ حقنتين يفصل بينهما 21 يومًا.

لقاح موديرنا: أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تصريح استخدام طارئ له. وقد أظهرَت البيانات أن اللقاح فعال بمعدّل 94.1٪. وهذا اللقاح للأشخاص بعمر 18 سنة فأكثر. يتطلب هذا اللقاح حقنتين يفصل بينهما 28 يومًا

كما يوجد لقاحات فيروسيه تقليدية كاملة: لقاح شركة سينوفارم و سينوفاك الصينية Sinovac, Sinopharm

• وهي اللقاحات التقليدية المعتادة التى تعتمد على استخدام شكل معطل (ميت) او ضعيف من فيروس كورونا المستجد نفسه بحيث يصبح الفيروس فى هذه الحالة غير قادر على التسبب فى المرض. لكنه لايزال قادر على توفير معلومات كافية للجهاز المناعى للجسم ليصنع الاجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد.

• معدل الفعالية (79.3٪) أقل مما تم الإبلاغ عنه من تجارب اللقاح في الإمارات العربية المتحدة وهي 86٪، و 50.4% في البرازيل.

لقاحات الناقل الفيروسى: لقاح جامعة اكسفورد البريطانية، مع شركة استرا زينكا ولقاح شركة جونسون اند جونسون الامريكية، ولقاح جامالايا الروسى، وهى لقاحات تستخدم فيروسات اخرى (الفيروسات الغدية مثلا adenovirus) لنقل جينات فيروس كورونا المستجد الى خلايا جسم الانسان ولتطوير هذا النوع من اللقاحات .. قامت بعض الفرق البحثية باضافة الجين الخاص ببروتين s الى الفيروس الغدى حيث يدخل الفيروس الى خلايا جسم الانسان وينقل لها المعلومات الجينية الخاصة بفيروس كورونا.

- هل يمكن للقاح كوفيد 19 أن ينقل لك فيروس كورونا ويتسبب بالإصابة بالفيروس بدلا عن الوقاية لاحتوائه على جزء من الفيروس؟

غير صحيح حسب الإحصائيات والدراسات المقامة على لقاح كوفيد 19 فإنه تم تأكيد عدم إصابة أي من الأشخاص المستخدمين اللقاح بفيروس كورونا، وسيستغرق الجسم بضعة أسابيع لتكوين مناعة بعد الحصول على اللقاح؛ لذا من الوارد أن تصاب بالفيروس الذي يسبب كوفيد 19 قبل التطعيم أو بعده مباشرة.

- هل هناك آثار جانبية للقاح؟

الأعراض الجانبية المصاحبة للقاح لا تتجاوز ألم فى موضع اللقاح مع احمرار، أو ارتفاع بسيط فى درجة الحرارة، والكوادر مدربة بشكل يضمن قدرة الكادر الصحي على التعامل مع الأعراض الجانبية المصاحبة للقاح.

- ما هي الأعراض الجانبية المحتملة للقاح كوفيد 19؟

الألم أو الاحمرار أو التورم في مكان حقن اللقاح، الحُمّى، الإرهاق، الصداع، الألم العضلي، القشعريرة، ألم المفاصل، إذا استمرت الأعراض السابقة أكثر من 3 أيام أو شعرت بأي أعراض أخري، فاعرض نفسك على طبيب.

- كيفية التعامل مع الأعراض الجانبية لتخفيفها؟

تناول الباراسيتامول لتخفيف الصداع وآلام العضلات وارتفاع درجة الحرارة والشعور بالتعب .

وضع كمادات باردة على مكان الحقن لتخفيف الألم والإحمرار والتورم فى مكان الحقن إن وجد.

مراقبة الأعراض الجانبية وعند حدوث ما يثير القلق يجب التواصل مع مقدم الرعاية الصحية .

يحتمل أن تخضع للمراقبة لمدة 15 دقيقة بعد أخذ لقاح كوفيد 19 ليتأكد الطبيب من أي ردة فعل مباشرة قد تحدث لك..

- ما الفئات المستهدفة؟

الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى:

- أصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى (موظفي الرعاية الصحية خاصة فى مستشفيات العزل)

- المواطنين والمقيمين من هم فوق ٦٥ سنة

- الأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم ٤٠

- من لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة.

- من لديهم اثنين أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو٫ السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، مرض الانسداد الرئوي المزمن، من لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.

الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية:

- المواطنين والمقيمين ممن تجاوز عمرهم ٥٠