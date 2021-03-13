الصلح الواقي وفتح اعتماد إضافي بالموازنة.. تفاصيل أجندة جلسات البرلمان غدًا

كتب- نشأت علي:

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة، غدًا الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي؛ لمناقشة عدد من الاتفاقيات، ومشروع قانون لفتح اعتماد إضافي بالموازنة، وتعديلات قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس وكذلك قانون الموارد المائية والري.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة، الأحد المقبل، مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "تقوية المعاهد الحكومية المصرية؛ بهدف تحسين الخدمة العامة"، الموقعة في القاهرة بتاريخي 19/11/2020 و16/12/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 71 لسنة 2021.

وتشهد الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018.

ويناقش المجلس أيضًا تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021.

ويستكمل المجلس، في جلسة الإثنين المقبل، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري.

وفي جلسة يوم الثلاثاء يناقش مجلس النواب تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من:

1 . العضو رفعت ضاوي، بشأن استكمال الصرف الصحي بقرية فيرمين- مركز سنورس محافظة الفيوم.

2 . العضو/ فرحة الشناوي، بشأن تطوير قرية طماي الزهايرة- مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، في خطة الدولة.

3. العضو/ محمد نجيب خالد نور الدين، بشأن ضرورة إنشاء مبنى إداري لمنطقة المياه والصرف الصحي بمركز ومدينة الجمالية بمحافظة الدقهلية.

4 . العضو/ إيهاب عبد العظيم، بشأن إنشاء محطات رفع ومعالجة للصرف الصحي بقرى المجالس القروية (الشيخ مسعود- عطف حيدر- بني عامر- صفانية) مركز العدوة- محافظة المنيا.

5 . العضو/ محمد حمدي دسوقي، بشأن إدخال الغاز الطبيعي في القرى التابعة لمركز ومدينة أسيوط وهي (موشا، ريفا، شطب) بمحافظة أسيوط.

6. العضو/ إيلاريا سمير حارص، بشأن توفير فرص عمل لأبناء محافظة البحر الأحمر عامة ومدينة رأس غارب خاصة بشركات البترول التي تعمل بالمدينة – محافظة البحر الأحمر.

7 . العضو/ محمد محمد عبد المقصود، بشأن تخصيص نسبة ثابتة لأبناء محافظة البحر الأحمر في تعيينات شركات البترول والثروة المعدنية العاملة في نطاق محافظة البحر الأحمر.

8 . العضو/ أسامة فتحي عبد الرحمن، بشأن توصيل الغاز الطبيعي إلى قرى الغزاوية- كوم الأطرون- بلتان والعبادلة- مركز طوخ بمحافظة القليوبية.

9 . العضو/ إيهاب عبد العظيم، بشأن توصيل الغاز الطبيعي إلى مدينة العدوة وقرى (كفر مهدي، صفانية، بان العلم، الساوي، بني وركان) مركز العدوة- محافظة المنيا.

10. العضو/ محمد حمدي دسوقي، بشأن عمل كونترول تعليم فني بمحافظة أسيوط.

11 . العضو/زكريا حسان، بشأن إنشاء مجمع مدارس على أرض أملاك الدولة مخصصة لمشروعات ذات نفع عام بقرية الديابات مركز أخميم- محافظة سوهاج.

12 . العضو/ زكريا حسان، بشأن زيادة عدد الفصول بمدرسة السادات الإعدادية – مدينة أخميم – محافظة سوهاج.

13 . العضو/ إيهاب رمزي، بشأن بناء مدرسة على قطعة أرض بمساحة (8) قراريط غير مستغلة تتبع جمعية التعاون الزراعي بقرية السنارية- مركز بني مزار- محافظة المنيا.

14 . العضو/ عبد المنعم محمد عبد العليم، بشأن مد مستشفى طامية المركزي بطاقم مناظير جراحية، مسالك بولية وجراحة عامة ونساء وتوليد بمحافظة الفيوم.

15 . العضو/ إلهامي البارودي، بشأن ضرورة وجود قرية للبضائع وحجر صحي بمطار سوهاج الدولي بمحافظة سوهاج.

16 . العضو/ زكريا حسان، بشأن إنشاء مكتب بريد بجزيرة محروس -مركز أخميم بمحافظة سوهاج.

17 العضو/ إيهاب رمزي، بشأن سرعة الانتهاء من إجراءات تخصيص قطعة أرض بجوار مكتب بريد صدفا- بني مزار بمحافظة المنيا بمساحة (100م) لصالح هيئة البريد لتوسعة المبنى.

18 . العضو/ نرمين بدراوي، بشأن إعادة فتح مكتب بريد نزلة الأشطر- مركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، تيسيرًا على المواطنين.

19 . العضو/ عبد المنعم محمد عبد العليم، بشأن مد مستشفى طامية المركزي بجهاز أشعة مقطعية و(2) جهاز سونار و(2) بردي عادي ومستقيم.