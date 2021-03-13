حدث ليلاً| الصحة تعلن بيان كورونا.. والاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن عائلة مبارك

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت- العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

45 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 511 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 146434 حالة حتى اليوم.

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الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن عائلة مبارك وعدد من قيادات نظامه

قرر الاتحاد الأوروبي رفع إطار العقوبات التي وقعها على الرئيس الأسبق حسني مبارك وعائلته وقادات نظامه، جراء تحميلهم المسؤولية عن سوء التصرف في المال العام بمصر.

وأعلن الاتحاد الأوروبي في بيان، اليوم الجمعة، أنه "رفع الإجراءات المقيدة المفروضة على 9 شخصيات مصرية".

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​إصابة شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق بفيروس كورونا

أصيب الدكتور شاكر عبدالحميد، وزير الثقافة الأسبق، بفيروس كورونا المستجد، ويخضع لبروتوكول العلاج بأحد مستشفيات الحجر الصحي.

وقالت ميرفت مرسي، رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، وزوجة عبدالحميد، في تصريحات صحفية، إن شاكر شعر بمتاعب وضيق في التنفس، وأجرى بعض الفحوصات والتحاليل التي رجحت إصابته بفيروس كورونا، وبعدها جرى نقله إلى المستشفى ووضعه على جهاز التنفس الصناعي.

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مجلس نقابة الإعلاميين ينعى الإعلامية ملك إسماعيل: فقدنا قامة إعلامية كبيرة

نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، الإعلامية ملك إسماعيل التي وافتها المنية الجمعة إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وقال نقيب الإعلاميين في بيان له، اليوم الجمعة: "فقدنا قامة إعلامية كبيرة وأحد رموز الإعلام المصري حيث أنها من الرعيل الأول للتلفزيون المصري وكانت لها بصمات واضحة على مدار 30 عامًا عملت خلالها كمذيعة ربط وبرامج، وتقلدت عدة مناصب منها رئيس القناة الأولى، ومستشار ونائب رئيس التلفزيون".

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المفتي: حرمان الإناث من الميراث من كبائر الذنوب وأكل أموال للناس بالباطل

قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: "إن حرمان الإناث من الميراث مخالف لأحكام الميراث الشرعية الربانية، بل هو من مواريث الجاهلية التي جاء الإسلام باجتثاثها وإهالة التراب عليها إلى الأبد، وهذا الحرمان هو من أكل أموال الناس بالباطل، وهو من كبائر الذنوب التي تَوَعَّد عليها الله تعالى مرتكبها بشديد العذاب".

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"بلدنا قوية لا تهتز".. أديب عن مساعي تركيا للمصالحة مع مصر

علق الإعلامي عمرو أديب، علي تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعدد من المسؤولين الأتراك حول رغبتهم ودعوتهم رفع مستوى العلاقات مع مصر.

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن مصر ليست دولة مستعمرة أو تتعدى على حقوق الغير أو تتدخل فى شؤون الدول الأخرى، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لا تسعى لاختلاق المشكلات، ولكنها لا تقبل الإهانة.

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​​وفد عراقي يزور مستشفى "بهية" لدعم مرضى سرطان الثدي: "فخر لكل عربي"

زار وفد عراقي رفيع المستوى من وزارة الصحة العراقية، مؤسسة "بهية" للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، وكان خبير الدواء الدكتور خالد قنديل عضو مجلس الشيوخ ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد، بصحبة الوفد الذي ضم، الدكتور ستار جبار عريمش وكيل وزير الصحة في العراق، والدكتور مصطفى سليم خصاف طبيب اختصاص دقيق الأشعة التداخلية وقسطرة الدماغ، الدكتور حيدر حمزة عبيد اختصاصي الاشعاع بمجلس السرطان العراقي.

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واشنطن ترفض إرسال ملايين الجرعات من لقاح أسترازينيكا للاتحاد الأوروبي

أعلنت الإدارة الأمريكية، الجمعة، رفضها إرسال ملايين من الجرعات المصنعة في الولايات المتحدة من لقاح شركة "استرازينيكا" البريطانية المضاد لفيروس "كورونا" إلى دول الاتحاد الأوروبي، والتي تواجه دولة نقصا في عدد اللقاحات المطلوبة.

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جواتيمالا تعلن الحداد الوطني على وفاة المهاجرين في المكسيك

أعلنت جواتيمالا الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام بعد وفاة 16 مهاجرا في المكسيك، حسبما أعلن الرئيس أليخاندرو جياماتي يوم الجمعة لدى وصول رفاتهم إلى مطار مدينة جواتيمالا.

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