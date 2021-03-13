أكثر الكلمات إنتشاراً

برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

اليوم.. وزيرتا "التخطيط" و"الهجرة" تفتتحان "طوى أرض النور" للتشكيلية رنده فؤاد

06:00 ص السبت 13 مارس 2021
اليوم.. وزيرتا "التخطيط" و"الهجرة" تفتتحان "طوى أرض النور" للتشكيلية رنده فؤاد

الفنانة رندة فؤاد

تطلق الفنانة رندة فؤاد معرضها للفن التشكيلي "طوى أرض النور"، اليوم السبت في دار الأوبرا المصرية بقاعة "صلاح طاهر" في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ويفتتح المعرض كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، ويشارك في الافتتاح الفنانة إلهام شاهين، والإعلامية هالة سرحان.

يضم المعرض لوحات مستوحاة من زيارتها للوادي المقدس طوى ولسيناء أرض الفيروز المشهورة بالطبيعة الخلابة والحضارة الغنية وتنوع الأديان.

وتهدي الفنانة نصف ريع معرضها الثاني إلى مؤسسة بهية لعلاج سرطان الثدي، تماشيًا مع توقيت انطلاق معرضها، الذي سيقام في مارس شهر المرأة.

جدير بالذكر أن الفنانة رنده فؤاد قدمت مجموعة من المعارض الفن التشكيلة أهمها معرض "فنتازيا مصرية".

دار الا?وبرا المصرية الفن التشكيلي معرض طوى ا?رض النور هالة السعيد نبيلة مكرم

الخبر التالى:

​"الزراعة": تحصين 2.6 مليون رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 189000

    عدد المصابين

  • 145923

    عدد المتعافين

  • 11169

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 119067802

    عدد المصابين

  • 94563972

    عدد المتعافين

  • 2640230

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:​رياح وشبورة.. الأرصاد تكشف الظواهر الجوية والطقس حتى الخميس 18 مارس (بيان رسمي)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا