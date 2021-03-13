اليوم.. وزيرتا "التخطيط" و"الهجرة" تفتتحان "طوى أرض النور" للتشكيلية رنده فؤاد
تطلق الفنانة رندة فؤاد معرضها للفن التشكيلي "طوى أرض النور"، اليوم السبت في دار الأوبرا المصرية بقاعة "صلاح طاهر" في تمام الساعة الخامسة مساءً.
ويفتتح المعرض كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، ويشارك في الافتتاح الفنانة إلهام شاهين، والإعلامية هالة سرحان.
يضم المعرض لوحات مستوحاة من زيارتها للوادي المقدس طوى ولسيناء أرض الفيروز المشهورة بالطبيعة الخلابة والحضارة الغنية وتنوع الأديان.
وتهدي الفنانة نصف ريع معرضها الثاني إلى مؤسسة بهية لعلاج سرطان الثدي، تماشيًا مع توقيت انطلاق معرضها، الذي سيقام في مارس شهر المرأة.
جدير بالذكر أن الفنانة رنده فؤاد قدمت مجموعة من المعارض الفن التشكيلة أهمها معرض "فنتازيا مصرية".
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