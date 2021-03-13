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​برلمانية: "حياة كريمة" مبادرة قومية شاملة لتغيير وجه الحياة في الريف المصري

04:00 ص السبت 13 مارس 2021
​برلمانية: "حياة كريمة" مبادرة قومية شاملة لتغيير وجه الحياة في الريف المصري

النائبة أمل رمزي

قالت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، إن مبادرة "حياة كريمة" تحولت لمبادرة قومية شاملة تاريخية، خاصة وأنها تستهدف التوسع في تقديم الخدمات الطبية، بالإضافة لما تشهده المنظومة من تحسن على أرض الواقع، ومنها البدء في تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، وفقًا للخطة الإكتوارية للتشريع، ومن ثم جاءت المبادرة الرئاسية لتستكمل هذه الإجراءات للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية على مستوى القرى والريف المصري.

وأكدت رمزي، في بيان لها، أن المبادرة تستهدف فىي المقام الأول النهوض بمستوى الخدمات بملف الرعاية والحماية الاجتماعية، بالإضافة للتمكين الاجتماعي من خلال خدمات مقدمة للمرأة والطفل، والتمكين الاقتصادي من خلال التدريب على الحرف، ما يعني توفير مظلة اجتماعية لذوي الإعاقة، إلى جانب توفير قوافل للاكتشاف المبكر للإعاقة بالنسبة للأطفال الأقل من سن 5 سنوات، ومشروعات صغيرة للمرأة المعيلة في إطار التمكين الاقتصادي.

مجلس الشيوخ مبادرة حياة كريمة الريف المصري قانون التأمين الصحي

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