مجلس نقابة الإعلاميين ينعى الإعلامية ملك إسماعيل: فقدنا قامة إعلامية كبيرة

كتب- مينا غالي:

نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، الإعلامية ملك إسماعيل التي وافتها المنية الجمعة إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وقال نقيب الإعلاميين في بيان له، اليوم الجمعة: "فقدنا قامة إعلامية كبيرة وأحد رموز الإعلام المصري حيث أنها من الرعيل الأول للتلفزيون المصري وكانت لها بصمات واضحة على مدار 30 عامًا عملت خلالها كمذيعة ربط وبرامج، وتقلدت عدة مناصب منها رئيس القناة الأولى، ومستشار ونائب رئيس التلفزيون".

ودعا مجلس نقابة الإعلاميين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.​