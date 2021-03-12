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"الشركة المتحدة" تنعى الحاجة زينب مصطفى وتذيع لقاءها مع الرئيس السيسي

05:35 م الجمعة 12 مارس 2021
"الشركة المتحدة" تنعى الحاجة زينب مصطفى وتذيع لقاءها مع الرئيس السيسي

الحاجة زينب مصطفى لقاءها مع الرئيس السيسي

كتب- مينا غالي:

نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الحاجة زينب مصطفى، التي تبرعت بقرطها الذهبي لصندوق تحيا مصر، ووافتها المنية اليوم الجمعة، حيث أعدت تقرير فيديو عنها.

وتضمن الفيديو لقاء الفقيدة السابق مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحديثه معها أثناء تبرعها بقرطها إلى صندوق تحيا مصر.

ونعى الرئيس لها اليوم عبر حسابه الرسمى بتويتر. وكتب الرئيس على حسابه الرسمي: "أنعى بمزيد من الحزن والأسى السيدة زينب مصطفى التي وافتها المنية في هذا اليوم المبارك، هذه السيدة الفاضلة التي ضربت المثل العظيم في الوطنية والانتماء والوفاء لبلدها حين قامت بالتبرع بقرطها الذهبي لصندوق تحيا مصر رحم الله الحاجة زينب وغفر لها، فقد كانت خير نموذج للمرأة المصرية وما تقدمه طوال الوقت من دروس وعِبر فى التجرد والتضحية بأغلى ما لديها فداء لوطنها".

الفيديو..

السيسي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية زينب مصطفى صندوق تحيا مصر

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