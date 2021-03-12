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غدا.. وزير الزراعة يفتتح معرض زهور الربيع بحضور بعض الوزراء

05:46 ص الجمعة 12 مارس 2021
غدا.. وزير الزراعة يفتتح معرض زهور الربيع بحضور بعض الوزراء

السيد القصير وزير الزراعة

يفتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، غدا السبت، معرض زهور الربيع الـ88 بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة بحضور بعض الوزراء والمحافظين والسفراء ونواب البرلمان ومشاركة أكثر من 200 عارض.

وقال رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إن وزير الزراعة شدد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية العارضين والزائرين والعاملين من فيروس كورونا وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة، وعدم السماح للزائرين بالدخول بدون الكمامات، فضلا عن توفير المطهرات، القيام بتطهير وتعقيم أجنحة المعرض باستمرار وتطبيق التباعد الاجتماعي.

ويعد معرض زهور الربيع ملتقى للمتخصصين والمهتمين بنباتات الزينة والزهور وتنسيق الحدائق والمستلزمات الزراعية وتقدم وزارة الزراعة كافة أوجه الدعم للعارضين والمشاركين بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة.​

وزارة الزراعة السيد القصير معرض زهور الربيع حديقة الأورمان النباتية

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