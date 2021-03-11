"العربية للطيران" تدشن خطا جديدا بين القاهرة ومسقط

كتب - محمد عبيد:

دشنت شركة " العربية للطيران"، الخميس، خط طيران جديد بين مطارى القاهرة ومسقط، وبمعدل رحلتين أسبوعيا فى إطار خطتها لزيادة الوجهات التى تطير إليها، والتى تزيد عن 170 مدينة فى مختلف دول العالم. .

وأقيمت احتفالية بصالة الترانزيت بمبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، بمناسبة تدشين خط الطيران الجديد، شارك فيه الدكتور طارق اسماعيل مدير عام العلاقات العامة بالمطار وقيادات مطار القاهرة الدولي.

وغادرت أولى الرحلات بطائرة من طراز إيرباص 320 متوجهة برحلة رقم 753 إلى مطار مسقط، وعليها 97 راكبا، حيث تعود الطائرة برحلة رقم 754 إلى مطار القاهرة فى العاشرة مساء، وتنظم الشركة رحلتى طيران أسبوعيا يومى الخميس والاثنين وبطائرات من طراز إيرباص 320 والتى تسع أكثر من 160 راكبا .

يذكر أن شركة العربية للطيران تأسست أكتوبر 2003 بمدينة الشارقة الإماراتية، وتمتلك حاليا أسطول من 50 طائرة من طراز إيرباص 320، وتتوجه إلى أكثر من 170 مطار بمختلف دول العالم .