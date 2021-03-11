حدث في 8 ساعات|السيسي يوجه بتعزيز التعاون مع السودان.. وتوضيح حكومي بشأن مد وقف تراخيص البناء
كتب - أحمد مسعد:
شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، إذ وجه الرئيس السيسي بتعزيز التعاون مع السودان في كافة المحالات، والقوات البحرية تنجح في إنقاذ طاقم سفينة بضائع، وإعلان الأرصاد تفاصيل طقس 6 أيام
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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