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برئاسة عامر.. "دينية الشيوخ" تعقد اجتماعها الأول لوضع خطة العمل الأحد

06:27 م الخميس 11 مارس 2021
برئاسة عامر.. "دينية الشيوخ" تعقد اجتماعها الأول لوضع خطة العمل الأحد

د. يوسف عامر عضو مجلس الشيوخ

كتب - محمود مصطفى:

تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة، اجتماعها الأول بحضور جميع الأعضاء، يومي الأحد والاثنين المقبلين.

وقال الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، إن اللجنة تناقش في اجتماعها الأول الذي يعقد بمقر المجلس، خطة العمل في دور الانعقاد العادي الأول، تمهيدًا لعرضها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ.

كان الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، عقد اجتماعا موسعا مع أمانة اللجنة بمقر المجلس، في أول يوم عمل له، بعد فوزه برئاسة اللجنة خلال الانتخابات الداخلية التي أجريت بالأمس.

وقال عامر، إنه تعرف على العاملين في أمانة اللجنة عن قرب وبحث معهم تحديد مهام عملهم ومسئولياتهم، ورسم سياسة العمل وآلياته خلال الفترة المقبلة، ليتمكن أعضاء اللجنة من آداء عملهم وواجباتهم على الوجه الأكمل.

وأعلن الدكتور يوسف عامر أنه بدأ في إعداد مقترح لخطة العمل في دور الانعقاد الأول تمهيدا لعرضها ومناقشتها مع أعضاء اللجنة، ثم عرضها على المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ.

اللجنة الدينية يوسف عامر مجلس النواب

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