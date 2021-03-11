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شيخ الأزهر يعزي إندونيسيا في ضحايا حادث الحافلة المدرسية بجزيرة جاوة

03:47 م الخميس 11 مارس 2021
شيخ الأزهر يعزي إندونيسيا في ضحايا حادث الحافلة المدرسية بجزيرة جاوة

الدكتور أحمد الطيب

كتب - محمود مصطفى:

نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ضحايا حادث الحافلة المدرسية التي وقعت صباح اليوم الخميس، بجزيرة جاوة بإندونيسيا، وراح فيها ضحايا ومصابين من التلاميذ والمعلمين وأولياء الأمور.

جاء ذلك خلال تدوينة لشيخ الأزهر، على موقعي التواصل الاجتماعي، "فيسبوك" و"تويتر"، كتب فيها "رَحِمَ الله ضحايا حادث حافلة المدرسة الإسلامية الإندونيسية من التلاميذ والمدرسين وأولياء الأمور، والتي وقعت بجزيرة جاوة، خالص عزائِنا لأسرِهم وذوِيهم، ولقيادة وشعب إندونيسيا، أدعو الله أن يربط على قلوبهم، وأن يَمُنَّ على المصابين بالشِّفاء العاجل".

كانت وزارة النقل الأندونيسية قد أكدت أن حافلة تقل تلاميذ ومدرسين وبعض أولياء الأمور هوت في واد على جزيرة جاوة الليلة الماضية لدى عودتهم من نزهة.​

أحمد الطيب الأزهر الشريف إندونيسيا

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