برج القاهرة يحتفل بوصول "مسبار الأمل" إلى المريخ (صور)

"الزراعة": تحصين أكثر من 590 ألف رأس ماشية ضد "الحمى القلاعية" و"الوادي

كتب- محمد عبدالناصر:

احتفل برج القاهرة بإطلاق دولة الإمارات مسبار الأمل إلى الفضاء حيث تلون بلون الأحمر وكتابة مسبار الأمل.

وأصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة، أول دولة عربية وخامس دولة بشكل عام، تضع مركبة فضائية في مدار حول المريخ.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال إنه تابع بكل فخر وصول "مسبار الأمل" إلى كوكب المريخ، وهو ما يعد خطوة غير مسبوقة في مجال البحث العلمي، تبشر بنهضة علمية في المنطقة العربية.

وأضاف الرئيس عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" اليوم الثلاثاء: "تحية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادةً وشعباً ولكل نوابغها الذين خططوا وصمموا لهذه التجربة في محاولة خلق واقع جديد رغم كل التحديات البالغة في الوقت الراهن".

وتابع: "لن تكون التجربة نهاية المطاف في استكشاف آفاق جديدة في عالمنا الكبير، فالعقل العربي طموح لا يعرف المستحيل".

ووصل "مسبار الأمل" الذي أطلقته دولة الإمارات، مساء الثلاثاء، إلى كوكب المريخ؛ ليكون بذلك أول مهمة عربية تحقق هذا الإنجاز، بعد رحلة استمرت 7 أشهر قُطعت خلالها مسافة 494 مليون كيلو متر.