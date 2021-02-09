خاص|"تاج الدين" يرد على تصريحات متداولة عن تأجيل الدراسة : "خاطئة تمامًا"
كتب- أحمد جمعة:
نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، من شائعات بشأن عدم استكمال العملية الدراسية في مصر، مع استمرار تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وقال تاج الدين في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الثلاثاء، إن "هذه المعلومات خاطئة تمامًا، ولم أصرح بها على الإطلاق".
وأضاف أنه: "خبر مدسوس اعتاد عليه خلال الشهور الماضية، التي تُنسب إليه تصريحات لم يذكرها مطلقًا".
وأكد أن أمر استكمال العملية الدراسية وإجراء الامتحانات يُناقش داخل مجلس الوزراء، الذي يتخذ القرار بعد مراجعة كافة الجهات والوزارات المسئولة.
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