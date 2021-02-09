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خطوة غير مسبوقة.. السيسي يعلق على "مسبار الأمل"

08:55 م الثلاثاء 09 فبراير 2021
خطوة غير مسبوقة.. السيسي يعلق على "مسبار الأمل"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تابع بكل فخر وصول "مسبار الأمل" إلى كوكب المريخ، وهو ما يعد خطوة غير مسبوقة في مجال البحث العلمي، تبشر بنهضة علمية في المنطقة العربية.

وأضاف الرئيس عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" اليوم الثلاثاء: "تحية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادةً و شعباً ولكل نوابغها الذين خططوا وصمموا لهذه التجربة في محاولة خلق واقع جديد رغم كل التحديات البالغة في الوقت الراهن".

وتابع: "لن تكون التجربة نهاية المطاف في استكشاف آفاق جديدة في عالمنا الكبير، فالعقل العربي طموح لا يعرف المستحيل".

ووصل "مسبار الأمل" الذي أطلقته دولة الإمارات، مساء الثلاثاء، إلى كوكب المريخ، ليكون بذلك أول مهمة عربية تحقق هذا الإنجاز، بعد رحلة استمرت 7 أشهر قُطعت خلالها مسافة 494 مليون كيلومتر.

ويجعل هذا الإنجاز من الإمارات، خامس دولة تصل إلى المريخ، وسيتيح للمسبار البدء في إرسال بيانات عن الغلاف الجوي والمناخ هناك.

السيسي مسبار الأمل كوكب المريخ البحث العلمي

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