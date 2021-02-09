وزير التنمية المحلية يكشف آخر مستجدات منظومة المخلفات الجديدة

استعرض وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، أمام لجنة "الإدارة المحلية" بمجلس النواب، جهود الوزارة بشأن تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة.

وقال "شعراوي" - في كلمته أمام اللجنة اليوم الثلاثاء- إن تكلفة المنظومة الجديدة على مدار ٤ سنوات بلغت حوالي ١٢ مليار جنيه موزعة على كافة البرامج الخاصة بالمنظومة، من غلق المقالب العشوائية وإنشاء محطات وسيطة ثابتة وتوفير محطات وسيطة متحركة وإنشاء وتطوير مصانع للمعالجة والتدوير وإنشاء مدافن صحية آمنة، لافتًا إلى أن البرنامج الثاني للمنظومة تتضمن عقود التشغيل والجمع والنقل والنظافة العامة والمعالجة والتدوير، بالإضافة إلى برنامج الدعم المؤسسي للدعم الفني ومنظومة التحصيل والمبادرات وحملات التوعية.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تتعاون مع وزارتي البيئة والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع في تنفيذ البنية التحتية للمنظومة، مضيفا أنه تم تخصيص مبلغ 1.7 مليار جنيه كاعتمادات مالية مطلوبة لتنفيذ أعمال البنية التحتية للعام المالي 2019 - 2020 طبقًا للعقود الموقعة مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لإنشاء البنية التحتية، وغلق المقالب العشوائية وتوفير المحطات وإنشاء المدافن، مضيفا أنه تم التنسيق بين المحافظات والهيئة العربية للتصنيع لرفع تراكمات القمامة والمخلفات من 38 موقعا في 4 محافظات وهي "البحيرة والشرقية وأسوان والغربية"، بإجمالي 447 ألف طن.

وأوضح شعراوي أنه تم الانتهاء من رفع تراكمات بلغت 402 ألف طن بنسبة إنجاز 90%، كما تم الانتهاء من 5 محطات وسيطة ثابتة في محافظات "القاهرة وبني سويف والبحيرة"، وتم تدبير جميع معدات المحطات الوسيطة بالمرحلة الأولى بنسبة 100 %.

وقال إنه تم الانتهاء من توريد 7 محطات وسيطة متحركة في محافظات "القاهرة ودمياط والإسماعيلية"، بالإضافة إلى تسليم وتدبير المعدات اللازمة لهم، وفيما يخص خلايا الدفن الصحي أوضح "شعراوي" أنه جاري الانتهاء من تنفيذ 26 خلية دفن صحي، وتم بالفعل البدء في تنفيذ 17 خلية في 13 محافظة.

وأكد أنه الاتفاق على تطوير مصنعي "المحلة ودفرة" بالغربية ورفع جميع التراكمات الموجودة بالمصنعين وإنشاء خط جديد بالمحلة، تصل طاقته الإجمالية 640 طن/ يوم، وإنشاء خطين في دفرة بطاقة 1200 طن/ يوم .. مشيرًا إلى أنه سيتم رفع تراكمات تاريخية للمخلفات من المحافظات بالتنسيق بين الوزارة والوزارات والجهات المعنية، حيث سيتم رفع 1.8 مليون طن خلال العام المالي 2020/ 2021، بالإضافة إلى رفع 27 مليون طن مُخلفات التولد اليومي.

وأضاف شعراوي أن إجمالي عدد مصانع التدوير قبل خطة التطوير بلغ حوالي 51 مصنعا، منهم 32 مصنعا لا يعمل، مضيفًا أنه من المخطط إنشاء 63 خطًا لتدوير المخلفات خلال الفترة 2019 /2023 ويتم حالياً تنفيذ 15 خط تدوير ضمن خطة تطوير منظومة المخلفات بالمرحلة الأولى والثانية (الغربية – الدقهلية – سوهاج – المنيا – المنوفية)، وسيتم إنشاء باقي المصانع ضمن خطة التطوير خلال العامين الماليين 2021/ 2022 ، 2022/ 2023.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه يتم التخلص من المخلفات بالمقالب العشوائية ولا يوجد سوى مدفن صحي آمن واحد بمنطقة الحمام بالإسكندرية ويتم حالياً القضاء على عمليات التخلص العشوائي من خلال إنشاء 26 مدفنًا صحيًا في 16 محافظة وهي: (الجيزة – الشرقية – المنوفية – مطروح – بورسعيد – الإسماعيلية – البحر الأحمر – جنوب سيناء - السويس – الفيوم – بني سويف – سوهاج – الأقصر – أسوان – البحيرة – شمال سيناء).

وأكد أنه من المُخطط الانتهاء من الأعمال منتصف أبريل القادم، بالإضافة إلى إنشاء 5 مدافن صحية بخطة العام المالي 2020/ 2021 وسيتم إنشاء 60 مدفنا صحيا خلال العام المالي 2021/ 2022، مضيفًا أنه تم الانتهاء من 7 محطات وسيطة متحركة وتسليمهم للمحافظات (القاهرة – الإسماعيلية – دمياط) بنسبة 100%، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من 5 محطات وسيطة ثابتة وتسليمهم للمحافظات (القاهرة – بني سويف – البحيرة) وجاري الانتهاء من 10 محطات وسيطة أخرى بمحافظات (البحيرة – الفيوم – مطروح – الدقهلية – الشرقية) ومن المُخطط الانتهاء منهم في أبريل القادم.

وقال شعراوي إن إجمالي تكلفة تدبير المعدات المُتحركة والمُتنوعة التي تم دعم المحافظات بها 4,8 مليار جنيه على النحو التالي:

442 مليون جنيه معدات جديدة بخطة 2019/ 2020، و365 مليون جنيه مُعدات جديدة بخطة 2020/ 2021، ومليار جنيه مُعدات جديدة من موازنة المُحافظات 2019/ 2020، و2,6 مليار جنيه مُعدات جديدة من مُوازنة المُحافظات 2020/ 2021، و400 مليون جنيه إصلاح المُعدات.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتشكيل لجنة برئاسة وزارة التنمية المحلية وتضم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والكلية الفنية العسكرية وباقي الوزارات والجهات المعنية، لاستلام أي معدات تم إجراء صيانة لها، أو معدات جديدة خاصة بالمخلفات قبل تسليمها للمحافظات .. مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ ذلك وقامت اللجنة بتسليم عدد كبير من المعدات الجديدة والمعدات التي تم إصلاحها خلال الفترة الماضية.