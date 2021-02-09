48 ساعة وينتهي التقديم.. كل ما تريد معرفته عن حجز أراضي "الإسكان"

كتب- محمد عبدالناصر:

تنتهى وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من إجراءات حجز 380 قطعة أرض سكنية مميزة بمساحات تتراوح بين 430 و720 مترا، بـ5 مدن جديدة، هي (بدر - الفيوم الجديدة - أسوان الجديدة - العاشر من رمضان - برج العرب الجديدة)، مساء الخميس المقبل.

وتعتمد وزارة الإسكان على التقديم والحجز الإلكتروني لتخصيص قطع الأراضي، حيث ينتهي التقديم يوم الخميس المقبل، ثم يتم مراجعة الطلبات المقدمة من الحاجزين، ثم تبدأ المرحلة الثالثة وهي الحجز بالأسبقية اعتبارا من 21 وحتى 22 فبراير الحالي، حيث يأتي الطرح الجديد من الأراضي المميزة، كمرحلة تكميلية للمتقدمين الذين لم يتم تخصيص قطع أراضٍ لهم بالطرح السابق والذي تم الإعلان عنه بالصحف بتاريخ يوم 28 يوليو 2020، وذلك بشرط عدم سحب جدية الحجز.

ووفقا لكراسة شروط الحجز جاءت الأسعار وعدد القطع على النحو التالي:

- في مدينة بدر يتم طرح 126 قطعة أرض، بمساحة متوسطة تصل لـ600 متر، وسجل سعر المتر 3710 جنيهات.

- في العاشر من رمضان يوجد 42 قطعة أرض بمساحات تصل لـ450 مترا، بسعر 1920 جنيها.

- ويتم طرح 62 قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة، بمساحة تصل لـ430 مترا، بسعر 1575 جنيها للمتر.

- وفي مدينة الفيوم الجديدة يتم طرح 14 قطعة أرض بمساحات تتراوح بين 650 مترا و720 مترا، وبأسعار تصل لـ1785 جنيها للمتر.

- كما يتم طرح 136 قطعة أرض في أسوان الجديدة، بمساحة 500 متر، وبسعر 1370 جنيها للمتر.

شروط التقديم:

1- التقدم لحجز الأراضي المطروحة يقتصر فقط على العملاء السابق تقدمهم للمرحلة الأولى ولم يسحبوا مبلغ جدية الحجز.

2- يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية وليس شخصًا اعتباريًا شركة أو مؤسسة.

3- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة في تاريخ بدء الحجز.

4- ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي له أو لأحد أفراد أسرته.

5- قطع الأراضي المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط.

البيع بعد التخصيص:

ووفقا لكراسة الشروط والاشتراطات العامة، يمكن إعادة بيع قطع الأرض لكن بشرط الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهاز وسداد المصاريف الإدارية المقررة، وفقا للائحة العقارية المعمول بها بالهيئة وأجهزتها وتعديلاتها، بجانب سداد كامل الثمن المحدد لقطعة الأرض.

ويمكن الاطلاع على كراسة الشروط من هنا

خطوات الحجز الإلكتروني:

- يتم استخراج رقم الاستمارة من الموقع المخصص للحجز www.hdb-reservation.com بداية من اليوم وحتى 11 فبراير.

- ينشئ المتقدم حسابًا جديدًا إذا لم يوجد له حساب عن طريق التسجيل بالموقع عن طريق الرقم القومي ورقم الموبايل والبريد الإلكتروني، ويتم إرسال رسالة sms بكلمة المرور تستخدم في الدخول على الموقع.

- عن طريق الضغط على مفتاح (استخراج رقم الاستمارة) سوف تظهر شاشة لتسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل / العنوان / الرقم القومي للمواطن/ الإيميل / اسم الزوجة ورقمها القومي) ويتم تحميل صور بطاقات الرقم القومي (الزوج والزوجة) وجه وظهر في ورقة واحدة.

- في نهاية تسجيل البيانات يظهر رقم الاستمارة على الشاشة وهو الرقم الذي سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل مبلغ جدية الحجز إليه.

- بعد انتهاء فترة التسجيل يتم الدخول على الموقع مرة أخرى بكلمة المرور والرقم القومي، وظهور شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، ثم ظهور شاشة لاستيفاء بيانات سداد مقدم الحجز، ثم ظهور شاشة تمثل بيانات الأراضي المتاح الحجز عليها، والضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

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