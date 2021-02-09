أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وبايرن عزت العلايلي الطقس مونديال الأندية حريق الدائري لقاح كورونا الدوري المصري فيروس كورونا انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

رؤيتهما صعبة.. اقتران هلال القمر الضعيف مع زحل غدًا

05:56 م الثلاثاء 09 فبراير 2021
رؤيتهما صعبة.. اقتران هلال القمر الضعيف مع زحل غدًا

القمر

كتب يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفيزياء الفلكية ورئيس لجنة الإعلام بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن تفاصيل ثاني ظاهرة فلكية يشهدها العالم خلال شهر فبراير الجاري تتمثل في اقتران القمر وزحل صباح غد الأربعاء.

وقال تادرس لمصراوي، إن هذا الموعد يشهد اقترن هلال القمر الضعيف مع كوكب زحل في الساعة السادسة صباحا قبل شروق الشمس بفترة قصيرة مما يجعل رؤيتهما بالعين المجردة صعبة إلى حد ما.

وأوضح أن الظاهرة ليس لها أية أضرار مطلقا على الإنسان أو النشاط اليومي على الأرض، فهي ممتعة في مشاهداتها ويحبها هواة الفلك والمهتمين برصد السماء لمتابعة هذه الظاهرة وتصويرها.

ويشهد شهر فبراير الجاري، 8 ظواهر فلكية بدأ أولها يوم 6 الجاري، باقتران كوكب الزهرة مع كوكب زحل، على أن تختتم هذه الظواهر يوم 28 فبراير، بحيث يكون كوكب عطارد في أعلى ارتفاع له فوق الأفق الشرقي قبل شروق الشمس بعدة دقائق.

القمر كوكب زحل أشرف تادرس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية

الخبر التالى:

رئيس البنك الزراعي يعلن عن الفئات المعفاة من سداد الديون

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 170207

    عدد المصابين

  • 132698

    عدد المتعافين

  • 9699

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 106637014

    عدد المصابين

  • 78313627

    عدد المتعافين

  • 2326007

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بث مباشر.. "مسبار الأمل" يبدأ مرحلة الدخول إلى مدار المريخ

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا