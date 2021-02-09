هل أثرت أزمة "كورونا" على "عجز المعلمين" في المدارس؟ مسؤول بـ"التعليم" يُجيب

كتب- أسامة علي:

كشفت الدكتورة نادية عبد الله، مدير عام التنسيق بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موقف العجز بين المعلمين في المدارس خلال فترة "كورونا".

وقالت عبد الله، خلال حديثه إلى "مصراوي"، اليوم الثلاثاء، إنه منذ ظهور فيروس كورونا لم تتمكن الوزارة من إجراء وإعداد حصر للمعلمين الذي كان يحدث سنويًّا؛ بسبب تغيير طريقة حضور المعلمين التي تعتمد على يومَين أو ثلاثة أيام في الأسبوع، إضافة إلى تفعيل قرار الحكومة بمنح إجازات استثنائية للمعلمين أصحاب الأمراض المزمنة، والمعلمات الحوامل اللاتي يعولن طفلًا أقل من 12 عامًا، مؤكدةً أن كل هذا صعَّب من إجراء عملية حصر المعلمين.

وأشارت مدير عام التنسيق بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة تعمل وفقًا لآخر إحصائية أُجريت لحصر عجز المعلمين في المدارس؛ حيث بلغت نسبة العجز عام 2019 نحو 320 ألف معلم.

وأضافت عبد الله أنه ليس هناك شك في أن نسبة العجز زادت خلال الفترة الأخيرة، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل؛ منها أن هناك بعض المعلمين أجروا تسويات وحصلوا على معاش مبكر وفقًا لقرار الحكومة في هذا الشأن، مما دفع أعدادًا كبيرة من المعلمين الذين تتراوح أعمارهم بين ٥٠ و٥٥ عامًا للتسوية والحصول على معاش مبكر.

وتابعت مدير عام التنسيق بوزارة التربية والتعليم: إضافة إلى نسبة الوفيات بين المعلمين بسبب كورونا أو وفاة طبيعية، وكذا الإحالة إلى المعاش بعد بلوغ السن القانونية.

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