ياسر الهضيبي: قرار الفصل من "الوفد" غير لائحي وسأقاضي رئيس الحزب

ياسر الهضيبي: قرار الفصل من "الوفد" غير لائحي وسأقاضي رئيس الحزب
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الوفد، اإن قرار المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الحزب، بفصله من الحزب "غير لائحي"، لافتًا إلى أنه لا يجوز له كرئيس للحزب فصل عضو بالهيئة العليا ونائب لرئيس الحزب.
وأضاف "الهضيبيي"، في بيان له اليوم، أن «أبوشقة» اتخذ قرارات مخالفة للائحة الداخلية للحزب ومخالفة للقانون، مشيرًا إلى أنه سيقاضي "أبوشقة" شخصيًا عما فعله فيما يخص الفيديو الذي نشره خلال المؤتمر الصحفي اليوم، حيث إن الفيديو به عملية قص ولزق ومقتطع منه كلمات عديدة.
وتابع: "سألجأ للقضاء لإلغائه ورفع دعوى مباشرة بالسب والقذف، حيث إنني كنت عضوًا بمجلس الشعب عن الحزب الوطني الديمقراطي، وعضوًا بالهئة العليا لحزب الوفد لسنوات ومتحدثًا باسم الحزب ورئيسه، وهو الأمر الذي يؤكد افتراءه".
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