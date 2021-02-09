جبالي: البرلمان هو المسئول عن سلطة التشريع وليس الحكومة

كتب- مصراوي:

قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن المجلس هو السلطة المسؤولة عن التشريع وليس الحكومة، و هو ما يقر ما جاء في القانون من عدمه.

جاء ذلك تعليقا على رفض النائب مصطفى بكري لقيام اللجنة بتعديل رسم الملصق الإلكتروني في قانون المرور واعتراض بعض النواب على تخصيص رسم لامر بعينه خاصة أن الرسوم تذهب للخزانة العامة ثم يتم توجيهها بعد ذلك.

وأضاف جبالي: خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء: "قبل دستور 2104 اقر القضاء الدستورى بعدم جواز تخصص الرسوم لهدف معين ولكن في ظل الدستور الحالي يجوز التخصيص وعدم توريد ضرائب معينة للخزانة العامة و توجيهها لغرض ما وهذا حسمته المحكمة الدستورية في حكمها في إبريل رقم 26 لسنة 31 قضائية، وأجازت التخصيص.