وهمية ونصب.. السياحة تحذر المواطنين من دعوات الحجز في العمرة والحج

كتب- يوسف عفيفي:

حذر الدكتور مجدي شلبي رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة والآثار، المواطنين من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بسرعة الحجز في العمرة، ومكان في قرعة الحج، والتي تهدف لجمع أموال بغير وجه حق.

وأهاب شلبي في تصريح لمصراوي، جميع المواطنين الراغبين في العمرة والحج، عدم الانسياق وراء مثل هذه الإعلانات في الوقت الحالي والعودة بصفة مستديمة إلى المسؤولين في وزارة السياحة وغرفة الشركات للاستفسار والتأكد من المعلومة الصحيحة.

وقال إن هذه الإعلانات تأتي من جانب بعض الأفراد والسماسرة لجمع -"الفلوس"- من المواطنين بزعم حجز مكان سواء في العمرة أو في الحج الذي لم تتضح ملامحه حتى الآن نتيجة القرارات السعودية بوقف الطيران إلى بلادها نتيجة وباء كورونا.

وتابع: "بعد جمع الفلوس منهم، يكتشفوا إن مفيش حاجة ويقعوا في فخ النصب.. متسمعوش كلام أي حد وأي إعلانات وخليكم على المصادر الموثوق منها في الوزارة، ولما يكون في شئ هنعلنوا للجميع.. خليكم حذرين من التعامل مع المواقع الإلكترونية التي تنصب عليكم وتتلاعب بمشاعركم".

وعن مصير الحج، قال رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة: "لا يستطيع أحد أن يتكهن بالحج خلال الفترة الحالية".

وتابع شلبي: نتمنى أن تتمكن المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة أن تحصل على اللقاح الذي يحد من هذا الوباء، والقضاء عليه حتى يتمكن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من أداء فريضة الحج بحرية كاملة كما كان يتم سابقاً.

ونصح شلبي، شركات السياحة قائلا: نتمنى من بعض الشركات الحفاظ على نفسها واسمها وعملائها، وعدم الإعلان عن أي شيء يخص الموسم، قبل أن يكون هناك إعلان رسمي أو ضوابط رسمية من جانب الوزارة.

يذكر أن وزارة السياحة والآثار، لم تصدر بعد الضوابط المنظمة للعمرة، وهو ما يحتم التأخر في المراحل اللاحقة لصدور الضوابط من توثيق العقود عبر البوابة الإلكترونية، وحجز الطيران والإقامة، والتعاقد على الخدمات.