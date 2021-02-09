بيانات رسمية لكورونا في مصر: انخفاض جديد للتعافي.. والوفيات عند 5.6%
كتب - أحمد جمعة:
واصل مؤشر التعافي من فيروس كورونا بمصر انخفاضه من جديد ليصل إلى 77.9% حتى اليوم الثلاثاء، بحسب البيانات الرسمية التي سجلتها وزارة الصحة والسكان، لحالات "كوفيد-19"، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له عند 93.8% مطلع أكتوبر من العام الماضي.
وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.
كانت وزارة الصحة سجلت أمس إصابة 567 حالة جديدة بكورونا، و48 حالة وفاة، وتعافي 323 حالة؛ ليصبح إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر 170207 حالة من ضمنهم 132698 حالة تم شفاؤها، و9699 حالة وفاة.
وبالتزامن مع ذلك، ارتفع مؤشر الوفيات بهامش ضئيل عند مستوى 5.6%، فيما استمر تأرجح عدد الحالات اليومية بين 45 إلى 60 حالة في المتوسط.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
170207
عدد المصابين
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132698
عدد المتعافين
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9699
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
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106637014
عدد المصابين
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78313627
عدد المتعافين
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2326007
عدد الوفيات
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