لا راويات ولا قصص أثناء الجلسة.. جبالي يطالب النواب الالتزام بقواعد مناقشات القوانين

كتب- نشأت علي:

طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء الالتزام بقواعد وإجراءات مناقشة مشروعات القوانين.

وشدد في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، أهمية الالتزام بما أقرته اللائحة الداخلية للمجلس.

وأوضح أن المناقشة من حيث المبدأ فستكون لـ2 من المؤيدين و2 من المعارضين، مؤكدا أن المناقشة في المواد ستكون لمن سبق وطلب تعديل في مادة من المواد فقط.

ودعا الأعضاء بعدم طلب الكلمة برفع اليد أو ورقة للأمين العام، قائلا: لا روايات ولا قصص أثناء الجلسة.

وقال: الآن نمارس الدور تشريعي و ليس الرقابي، وهو ما يتطلب الدقة في كل حرف وكل صياغة وهي ليست بيانات وزراء للتعقيب عليها.

وتابع: الدور الآن مختلف والتدقيق ضرورة في مجال الرقابة التشريعية، وعلينا الدقة البالغة.

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