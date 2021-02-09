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هبوط اضطرارى لطائرة فرنسية بمطار القاهرة لإنقاذ حياة راكبة

10:06 ص الثلاثاء 09 فبراير 2021
هبوط اضطرارى لطائرة فرنسية بمطار القاهرة لإنقاذ حياة راكبة

هبوط اضطرارى

كتب- محمد عبيد:

هبطت طائرة فرنسية اضطراريا في مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، قادمة من موزمبيق، لإنقاذ حياة راكبة حامل، أصيبت بوعكة صحية.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن برج المراقبة تلقى بلاغًا من طائرة الخطوط الفرنسية، "إير فرانس"، يطلب بالهبوط اضطراريا لإنقاذ حياة راكبة "25 عاما" تحمل الجنسية الفرنسية، بعد أن فوجئ طاقم الطائرة بتعبها المفاجئ، وطالبوا بتوفير سيارة إسعاف فور الهبوط.

وتم استدعاء سيارة إسعاف تحت إشراف مؤمن عادل مصطفي مشرف قطاع الإسعاف بالمطار، وقام طبيب الحجر الصحي بفحص الراكبة، وعمل الاسعافات الأولية، وتم نقلها إلى مستشفي السعودي الألماني، بصحبة المسعف النميري عبده، والسائق مصطفي حسني ، وذلك لاستكمال العلاج.

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