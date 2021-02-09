أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وبايرن عزت العلايلي الطقس مونديال الأندية حريق الدائري لقاح كورونا الدوري المصري فيروس كورونا انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

كورونا في 24 ساعة| ارتفاع الإصابات وحسم عودة الدراسة.. وأنباء مقلقة عن اللقاح

07:00 ص الثلاثاء 09 فبراير 2021
كورونا في 24 ساعة| ارتفاع الإصابات وحسم عودة الدراسة.. وأنباء مقلقة عن اللقاح

فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، خروج 323 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132698 حالة حتى اليوم.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

ارتفاع جديد.. الصحة تعلن "بيان كورونا" ليوم الاثنين

"أنباء مقلقة".. الصحة العالمية: السلالات الجديدة تثير تساؤلات حول فعالية لقاح كورونا

الصحة العالمية تدعو مصنعي لقاحات كورونا لمتابعة تطور الفيروس

شكوك حول لقاح أسترازينيكا تبدد الآمال المعلقة عليه في مكافحة كورونا

عوض تاج الدين: قرار عودة الدراسة في يد الحكومة وهدفنا مصلحة الطلاب

لقاح شركة "كانسينو بيولوجيكس" الصينية يثبت فعالية بنسبة 65.7%

17 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات في القليوبية

أخطاء نرتكبها في زمن كورونا: احذر تجاهل هذه العادة في المنزل

دراسة تقدم حلاً لاحتمالات الإصابة بشلل الوجه "المؤقت" بعد لقاح كورونا

تسجيل حالتي وفاة بكورونا وإصابة اثنين آخرين في شمال سيناء

كورونا اليوم: هكذا يؤثر على القلب والرئتين.. وهذا ما يجب فعله عند السفر

دراسة معملية: لقاح بيونتيك/فايزر فعال ضد نوعين من متغيرات كورونا

هل يقلل لقاح الإنفلونزا من احتمالات إصابة طفلك بأعراض كورونا؟

"أكثر شيوعًا مما نتخيل".. أطباء يحسمون جدل الإصابة مرتين بـ"كورونا"

دراسة جديدة تحدد أكثر فئة عمرية تنشر "كورونا"

اليونان: تحذير من تفشي السلالة البريطانية من كورونا في البلاد

بوتين:روسيا الوحيدة التي لديها 3 لقاحات ضد كورونا .. وتحتل مركز الصدارة عالميا

أمريكا تسجل 86 ألفًا و928 إصابة جديدة و1268 وفاة بكورونا

رئيس الوزراء البريطاني: لقاحي فايزر وأسترازينيكا ساعدا في منع الوفيات

الرئيس الإيراني: بدء حملة التطعيم ضد كورونا غدًا الثلاثاء

رئيس المكسيك: نبحث مع الصين الحصول على نوعين مختلفين من لقاحات كورونا

إيران تكشف النقاب عن مشروع لقاح ثانٍ يتم تطويره محليًا

السودان: تسجيل 86 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات خلال 24 ساعة

روسيا: عدد وفيات كورونا أعلى مرتين عما كان يعتقد في السابق

الجيش الألماني يقدم الرعاية لحالات كورونا الخطيرة في البرتغال

هولندا تمدد حظر التجوال الليلي حتى الشهر المقبل

إيطاليا تبدأ تطعيم المواطنين الذين تزيد أعمارهم على 80 عامًا بلقاح كورونا

رئيس البرازيل: تقديم مساعدات اجتماعية لمواجهة تداعيات كورونا

بايدن ومودي يبحثان هاتفيا العمل معا لمكافحة كورونا وتغير المناخ

تركيا: 103 وفيات وأكثر من 8 آلاف إصابة جديدة بكورونا

الولايات المتحدة: الإصابات بكورونا تصل إلى 27 مليون والوفيات 464215

وفاة النائب الجمهوري رون رايت بفيروس كورونا

البرتغال فيروس كورونا لقاح كورونا وزارة الصحة منظمة الصحة العالمية أمريكا هالة زايد لقاح أسترازينيكا

الخبر التالى:

حدث ليلاً| 567 إصابة بكورونا وتعليق عمرو أديب على خسارة الأهلي من بايرن ميونخ

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 170207

    عدد المصابين

  • 132698

    عدد المتعافين

  • 9699

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 106637014

    عدد المصابين

  • 78313627

    عدد المتعافين

  • 2326007

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:كورونا في 24 ساعة| ارتفاع الإصابات وحسم عودة الدراسة.. وأنباء مقلقة عن اللقاح

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا