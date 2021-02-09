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​وزيرة التخطيط: أتمنى تلبية جميع طلبات النواب لكن للموازنة "توازنات"

06:00 ص الثلاثاء 09 فبراير 2021
​وزيرة التخطيط: أتمنى تلبية جميع طلبات النواب لكن للموازنة "توازنات"

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

(مصراوي):

قالت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنها تتمنى تلبية طلبات النواب، وتوفير مئات المليارات لتحقيق كل الطلبات، مضيفة: "لكن هناك توازنات لابد من وضعها في الاعتبار عند إعداد الموازنة المصرية".

وتابعت الوزيرة، أمام الجلسة العامة للبرلمان: "النهاردة بنتكلم عن كل القرى، وفقًا لمؤشرات الموازنة، وننظر لأكثر من مؤشر مثل نسبة الفقر وعدد السكان ونسبة البطالة وعدد الأسر الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى المسوح المحلية التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لنصل لأرقام جيدة".

وأوضحت: "لدينا تحديات عديدة، وبالنظر لما تم، مثلًا مشكلة الصرف الصحي، غطينا من سنتين 24% وحاليًا وصلت النسبة لـ38%، وحجم كبير من الاستثمارات موجّه للصرف الصحي".

وتابعت: "النهاردة داخلة على 4500 قرية على 3 سنوات، استثمارات في السنة الأولى تفوق 100 مليار جنيه، كل القرى ستنتهي في 3 سنوات، ولو في الظروف الطبيعية لا تقل عن 10 سنوات، وكل أجهزة الدولة تتضافر لتستطيع أن تدخل كل هذه المشروعات في 3 سنوات فقط، ولينا 3 سنوات نوجّه استثمارات للريف المصري بعدما كان مهمشًا، وإحصائيات انخفاض خط الفقر بيانات حقيقية، ووقفنا البحث قبل جائحة كورونا، لأن فترة كورونا استثنائية ولابد أوقف البحث في الظروف الاستثنائية، ولعمل مقارنة اقتصادية سليمة لابد أن تكون في ظروف طبيعية".

هالة السعيد وزارة التخطيط مجلس النواب

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