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الحرارة تعاود الانخفاض في هذا اليوم.. الظواهر الجوية من الثلاثاء حتى الأحد (بيان رسمي)

08:30 ص الثلاثاء 09 فبراير 2021
الحرارة تعاود الانخفاض في هذا اليوم.. الظواهر الجوية من الثلاثاء حتى الأحد (بيان رسمي)

الشبورة المائية الكثيفة

(مصراوي):

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة من الثلاثاء 9 فبراير وحتى الأحد 14 فبراير الجاري.

وينشر "مصراوي" خرائط الأمطار والظواهر الجوية خلال هذه الأيام كالتالي..

الثلاثاء:

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأربعاء:

شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

الخميس:

شبورة كثيفة على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الجمعة:

شبورة كثيفة على بعض الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

اعتبارًا من السبت المقبل تشهد البلاد انخاضًا في درجات الحرارة ليسود طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا.

السبت:

شبورة مائية صباحية على بعض الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ونشاط كبير للرياح على مناطق السواحل الشمالية الغربية.

الأحد:

شبورة مائية صباحية على بعض الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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الشبورة المائية هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة

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