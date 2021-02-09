​برلماني يطالب وزيرة التخطيط بضم قرى بمحافظة الشرقية لمبادرة "حياة كريمة"

(مصراوي):

طالب النائب إمام منصور، عضو مجلس النواب، عن الشرقية وزيرة التخطيط، بإدراج قرى المحافظة ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير 4500 قرية.

وقال منصور في كلمة له، تعقيبًا على بيان وزيرة التخطيط أمام البرلمان، إن قرى فاقوس وكفر صقر وأولاد صقر، تعاني مر المعاناة من التهميش منذ فترات طويلة، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منح الريف المصري قبلة الحياة بتلك المبادرة.

وطالب منصور، وزيرة التخطيط، باعتماد مبلغ 50 مليون جينه، لرصف طريق "أبوشلبي - فاقوس" خاصة أنه من الطرق الحيوية التي يستفيد منها آلاف المواطنين، مؤكدًا أن الطريق يمثل عقبة كبيرة تؤرق المواطنين.

وشدد النائب على ضروة قيام الحكومة بتنقيذ مشروعات الصرف الصحي المتأخرة، في قرى محافظة االشرقية، حيث توجد قرى تعاني من عدم تنفيذ مشروعات الصرف منذ ما يقرب من 20 عامًا، مطالبًا بسرعة الانتهاء من معالجة محطة صرف كفر الحج عمر.

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