وزير الطيران يطمئن على قائد رحلة جوية بعد تعرضه لأزمة صحية

كتب- محمد عبيد:

توجه الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، إلى مستشفى مصر للطيران، للاطمئنان على قائد رحلة مصر للطيران المتجه إلى مطار هونج كونج، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، عقب إقلاع الطائرة من مطار القاهرة الدولي، ما أدى إلى عودة الرحلة مرة أخرى إلى المطار، ونقله إلى مستشفى الشركة لتلقي العلاج.

واطمأن الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، على قائد الطائرة تليفونيًا.

وحرص الطيار عمرو أبوالعينين رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، على استقبال الطائرة فور هبوطها مطار القاهرة، والصعود إليها للاطمئنان على سلامة قائد الرحلة والركاب.