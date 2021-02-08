وزير الطيران يطمئن على قائد رحلة جوية بعد تعرضه لأزمة صحية
كتب- محمد عبيد:
توجه الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، إلى مستشفى مصر للطيران، للاطمئنان على قائد رحلة مصر للطيران المتجه إلى مطار هونج كونج، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، عقب إقلاع الطائرة من مطار القاهرة الدولي، ما أدى إلى عودة الرحلة مرة أخرى إلى المطار، ونقله إلى مستشفى الشركة لتلقي العلاج.
واطمأن الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، على قائد الطائرة تليفونيًا.
وحرص الطيار عمرو أبوالعينين رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، على استقبال الطائرة فور هبوطها مطار القاهرة، والصعود إليها للاطمئنان على سلامة قائد الرحلة والركاب.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
169640
عدد المصابين
-
132375
عدد المتعافين
-
9651
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
106637014
عدد المصابين
-
78313627
عدد المتعافين
-
2326007
عدد الوفيات
إعلان