"يناقش قانون المرور الجديد".. البرلمان يرفع جلسة الاثنين ويعاود الانعقاد غدًا
(مصراوي):
رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، لليوم الاثنين، بعد إحالة بيان الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط للجان النوعية المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب، الانعقاد غدًا الثلاثاء، لمناقشة عددٍ من تقارير اللجان النوعية وعددها 7 تقارير في مقدمتها مشروع قانون المرور الجديد.
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