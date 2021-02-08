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وزير الآثار يلتقي سفيري إسبانيا والفلبين لبحث تعزيز التعاون المشترك

06:09 م الإثنين 08 فبراير 2021
وزير الآثار يلتقي سفيري إسبانيا والفلبين لبحث تعزيز التعاون المشترك

وزير الآثار وسفير الفلبين

(مصراوي):

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة بالآثار، اليوم الاثنين، السفير الإسباني بالقاهرة رامون جيل، والسفير الفلبيني سولبيشيو كونفيادو، لمناقشة تعزيز سُبل التعاون المشترك بين مصر وكل من إسبانيا والفلبين.

وخلال اللقاء مع السفير الإسباني تم متابعة آخر مستجدات أعمال تنفيذ المشروعات الثنائية بين البلدين في مجال العمل الأثري والسياحي، كما تم الاتفاق على أهمية تنسيق الجهود الرامية لاستعادة تدفق الحركة السياحية الدولية وبصفة خاصة من دول الاتحاد الأوروبي إلى مصر.

وخلال اللقاء مع سفير الفلبين بالقاهرة، تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك فيما يتعلق باستقبال مصر للحجيج الفليبينيين في ضوء ما تتمتع به مصر من إمكانات خاصة في مجال السياحة الدينية، وما يتواكب مع تطور مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة وافتتاح أول نقطة من نقاط مسار العائلة المقدسة بسمنود في الغربية.

وخلال اللقاء أكد سفير الفلبين عمق علاقات التعاون بين البلدين، وخاصة مع حلول الذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وأشاد بالاكتشافات الأثرية التي تم الإعلان عنها في الفترة الأخيرة والتي أبهرت العالم.

وزير الآثار سفير إسبانيا سفير الفلبين

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