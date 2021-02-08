محامو جنوب القاهرة يدلون بأصواتهم في انتخابات النقابة الفرعية (صور)

كل ما تريد معرفته عن ساحة الشعب والنصب التذكاري بالعاصمة الإدارية

كتب- مينا غالي:



واصل محامو جنوب القاهرة، الإدلاء بأصواتهم بمقر اللجنة الانتخابية في النقابة العامة للمحامين، اليوم الاثنين، في إطار انتخابات النقابة الفرعية.

وتعقد اليوم المرحلة الثانية لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين، لنقابات (شمال القاهرة – جنوب القاهرة – حلوان – شبرا الخيمة – بنها – المنوفية – الزقازيق – ههيا – دكرنس – المنصورة – دمياط – كفرالشيخ – دمنهور – إيتاي البرود – الإسكندرية – مطروح).

وتعقد الانتخابات تحت إشراف هيئة قضايا الدولة.