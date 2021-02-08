أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وبايرن عزت العلايلي الطقس مونديال الأندية حريق الدائري لقاح كورونا الدوري المصري فيروس كورونا انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

ننشر نتيجة انتخابات النقابات الفرعية لمحامين مصر

04:19 م الإثنين 08 فبراير 2021
ننشر نتيجة انتخابات النقابات الفرعية لمحامين مصر

مجلس النقابة العامة للمحامين

كتب- مينا غالي:

ننشر نتيجة انتخابات النقابات الفرعية لمحامين مصر، بحسب ما أعلنته اللجنة القضائية المشرفة عليها.

وكان مجدي سخي، أعلن رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية لمحامين مصر، ووكيل مجلس نقابة المحامين، أن المؤشرات الأولية تفيد باكتمال النصاب القانوني لـ 16 من إجمالي 18 نقابة فرعية تجرى فيها انتخابات المرحلة الأولى وهي: "جنوب الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وشمال أسيوط، وجنوب أسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".​

نقابة المحامين انتخابات نقابة المحامين انتخابات النقابات الفرعية نتيجة انتخابات المحامين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 169640

    عدد المصابين

  • 132375

    عدد المتعافين

  • 9651

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 106637014

    عدد المصابين

  • 78313627

    عدد المتعافين

  • 2326007

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:10 قنوات.. وخطوات ضبط تردد "بي إن" المفتوحة.. دليلك لمشاهدة الأهلي وبايرن

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا