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تشريعية النواب تناقش لائحة الشيوخ.. و157 مادة في انتظار الحسم

03:57 م الإثنين 08 فبراير 2021
تشريعية النواب تناقش لائحة الشيوخ.. و157 مادة في انتظار الحسم

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

انطلقت فعاليات اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لاستكمال مناقشة مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، بعد حسم أول 135 مادة ويتبقي لاجتماع اليوم 157 من أصل 292.

وشهدت المناقشات أمس جدلا بشأن أحقية مجلس الشيوخ في استدعاء رئيس الحكومة والوزراء، وتم الانتهاء إلى أحقيته بما لا يتعارض مع دوره في عدم المسائلة والرقابة.

وتضمنت المواد التي وافقت عليها اللجنة المواد المنظمة للاجهزة الرئيسية بمجلس الشيوخ والتي تضم الباب الأول ويشمل أحكام عامة والباب الثانى ويشمل اختصاصات كل من رئيس المجلس، ومكتب المجلس واللجنة العامة، ولجنة القيم واللجان النوعية، واللجان المشتركة وجلسات اللجان وتقارير اللجان واللجان الخاصة.

ووافقت اللجنة على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ، فيما يتعلق بأخذ رأيه في تعديل الدستور بناء على طلب رئيس الجمهورية، قبل إرساله إلى مجلس النواب، وكذلك تعديل الدستور بناء على طلب خمس أعضاء مجلس النواب، فى مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس الشيوخ.

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