مجلس الوزراء يوافق على إصدار عملة تذكارية لبطولة العالم لكرة اليد
كتب- محمد عبدالناصر:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار رئيس مجلس الوزراء، بالموافقة لوزير المالية إصدار عملة تذكارية من الفضة فئة الخمسين جنيها لبطولة كأس العالم لكرة اليد الـ27 رجال مصر 2021.
ونصت المادة الثانية من القرار بتحديد سعر البيع داخل جمهورية مصر العربية للقطعة الواحدة من العملة المشار إليها بمبلغ 485 جنيها.
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