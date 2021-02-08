رغم تداعيات "كورونا".. وزيرة التخطيط لـ"النواب": انخفاض معدل البطالة إلى 7.3%
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كتب- نشأت علي:
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إنه تم تحقيق معدل نمو إيجابي رغم تحديات جائحة فيروس كورونا؛ حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.6%، خلال العام المالي 2019/2020، رغم تباطؤ العديد من الأنشطة بفعل تأثير الأزمة؛ مثل: السياحة، والصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لإلقاء وزيرة التخطيط بيانها عن الفترة من 2018 إلى 2020.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى انخفاض معدل البطالة إلى 7.3 % في الربع الأول من العام المالي 22020/ 2021، فضلًا عن انخفاض معدل البطالة السنوي من 13% في عام 2014 إلى 7.9% في عام 2019.
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