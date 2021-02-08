"محمية بالقانون"​.. ننشر خريطة المناطق المتميزة ذات القيمة في القاهرة

كتب- محمد نصار:

تتمتع محافظة القاهرة بالعديد من المناطق المتميزة ذات القيمة العالية، والتي يجب حمايتها من التشويه أو أعمال الإنشاءات من أجل الحفاظ على هويتها الثقافية والتاريخية.

انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من الاعتراضات على إنشاء كوبري علوي في مصر الجديدة يهدد عددًا من المعالم المهمة؛ وعلى رأسها كنيسة البازيليك.

وبالبحث عن تاريخ المنطقة ظهر حي مصر الجديدة من بين المناطق التي صنفها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ضمن المناطق المتميزة، ووُضع لها حدود واشتراطات بعينها يجب الالتزام بها من حيث أعمال البناء والمشروعات القومية.

وينشر "مصراوي" قائمة المناطق ذات القيمة في القاهرة، والتي يضمن لها جهاز التنسيق الحضاري حماية ممنوحة لها وَفق قانون البناء الموحد.

1- منطقة الزمالك.

2- منطقة مصر الجديدة.

3- منطقة المعادي.

4- منطقة القاهرة التاريخية.

5- منطقة القاهرة الخديوية.

6- منطقة جاردن سيتي.

ويوفر الجهاز نطاقات حماية لهذه المناطق؛ للحفاظ عليها من التشويه.

وتحظر اشتراطات البناء في تلك المناطق إقامة أي إنشاءات في الفراغات العامة أو المفتوحة أو الشوارع والميادين ينتج عنها تداخل مع الصورة البصرية لواجهات المباني؛ مثل (كباري المشاة- الطرق العلوية للسيارات- الإعلانات واللافتات الإرشادية التي تقطع الشوارع والميادين).

وحددت معايير واشتراطات بناء خاصة بخلاف الموجودة في قانون البناء الموحد؛ بهدف الحفاظ على قيمتها المتميزة دون طمس هويتها نتيجة أعمال البناء.