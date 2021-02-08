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الحرارة أعلى من المعدلات.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

12:36 م الإثنين 08 فبراير 2021
الحرارة أعلى من المعدلات.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الشبورة المائية بدأت منذ صباح اليوم في الظهور مرة أخرى على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، تكون متوسطة الشدة.

وأضاف الخبراء، أن درجات الحرارة خلال الفترة الحالية أعلى من معدلاتها الطبيعية والتي تسجل حاليا على القاهرة بين 25 و26 درجة، ليكون الطقس دافئ على أغلب البلاد خلال ساعات النهار بارد إلى شديد البرودة ليلا.

ونصح الخبراء، بعدم الانخداع في ارتفاع درجات الحرارة والاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية خاصة مع دخول ساعات الليل والتي تنخفض معها درجات الحرارة بشكل كبير.

وأكد الخبراء أن أبرز الظواهر الجوية خلال الأيام المقبلة متمثل في الشبورة المائية وتكون حركة الرياح معتدلة، تنشط فقط على السواحل الشمالية الغربية، كما تنعدم فرص سقوط الأمطار.

وأوضح الخبراء أن سبب الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة تأثر البلاد بمرتفع جوي على سطح الأرض يتزامن معه وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية الشبورة المائية درجات الحرارة

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