أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وبايرن عزت العلايلي الطقس مونديال الأندية حريق الدائري لقاح كورونا الدوري المصري فيروس كورونا انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

وزيرة التخطيط تستعرض أمام النواب تحسن مؤشرات مصر عالميًا

11:41 ص الإثنين 08 فبراير 2021
وزيرة التخطيط تستعرض أمام النواب تحسن مؤشرات مصر عالميًا

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

كتب- نشأت علي:

استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، عددًا من المؤشرات المهمة وفي مقدمتها، تحسن مؤشر جودة البنية الأساسية بـ 48 مركز لتحتل مصر المركز رقم 52 عالميًا عام 2019، فضلا عن تحسن مؤشر جودة الطرق بـ90 مركز لتحتل مصر المركز رقم 28 عالميًا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم الأثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لإلقاء وزيرة التخطيط بيانها عن الفترة 2018-2020.

وأكدت وزيرة التخطيط، حرص الوزارة مواصلة التعاون مع مجلس النواب، واللجان النوعية.

واستهلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إلقاء بيانها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب بتقديم التهنئة لرئيس المجلس، وأكدت على أن المجلس يشهد تمثيل غير مسبوق لكل من المراة والشباب تنفيذًا لتوجيهات الدولة.

وقالت السعيد، إن المجلس يضم قامات كبيرة وخبرات وكفاءات في شتى المجالات، لافته إلى أن إنجازات الوزارة وما قامت به من مجهودات جاء في إطار بيئة محلية وإقليمية شهدت تحديات كبيرة.

هالة السعيد مؤشرات مصر عالميًا وزيرة التخطيط مجلس النواب

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 169640

    عدد المصابين

  • 132375

    عدد المتعافين

  • 9651

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 106637014

    عدد المصابين

  • 78313627

    عدد المتعافين

  • 2326007

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ارتفاع الحرارة ثم انخفاض 6 درجات.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية حتى السبت المقبل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا