السيسي يجدد تعيين خيرت بركات رئيسًا لـ"الإحصاء"

كتب- محمد سامي:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهورى رقم 31 لسنة 2021 بتجديد تعيين خيرت محمد سيد أحمد بركات رئيسًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بدرجة وزير لمدة عام اعتبارًا من 14 فبراير 2021 .

نشر القرار فى الجريدة الرسمية.

وشغل اللواء بركات منصب مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومدير شؤون الضباط بالقوات المسلحة سابقا.