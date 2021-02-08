جبالي يفتتح أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب - نشأت علي
افتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، للاستماع لبيان وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد.
ومن المقرر عقب إلقاء البيان يتم عرض ملاحظات النواب، وتعاود الوزيرة التعقيب على تلك الملاحظات، ليحال بعدها الييان إلى اللجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة غدا الثلاثاء مناقشة 7 تقارير من اللجان النوعية.
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