"الجيزة": غلق 83 منشأة صناعية ومخزنًا داخل كتل سكنية مخالفة لاشتراطات الحماية

كتب- مصراوي:

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنه تم غلق وتشميع 83 منشأة صناعية ومخزنًا ومصنعًا وورشة داخل كتل سكنية غير ملتزمة بإجراءات السلامة العامة واشتراطات الحماية المدنية.

وأضاف المحافظ - في بيان اليوم /الاثنين/ أن ذلك يأتي استمرارا لمجهودات الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الأجهزة المختصة في شن حملاتها للتفتيش على المنشآت الصناعية والورش والمصانع والمحلات لمتابعة الالتزام بإجراءات السلامة العامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والتأكد من إدارة الأنشطة بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

وأوضح أن الحملات شملت غلق وتشميع 3 مخازن بجنوب الجيزة لتخزين الإسفنج، بالإضافة إلى غلق 18 مخزن أخشاب وبويات وحديد وفوم وورق وورش ميكانيكا وألومنيوم وعزل بلاستيك مقامة بدون ترخيص بمركز ومدينة كرداسة، إلى جانب حالتي غلق وتشميع مصنع ألعاب أطفال ومخزن مواد بترولية وبودرة بحي الوراق.

ولفت راشد إلى أنه تم غلق وتشميع 4 منشآت بحي الطالبية عبارة عن مصنع أحذية وملابس بشارع العدوي من ترسا، ومنزل به مخازن مواد خطرة شديدة الاشتعال، بالإضافة إلى غلق وتشميع جراج يحتوي على سيارات محملة بمواد بترولية شديدة الخطورة بشارع المعسكر ومخزن للزيوت والمواد البترولية بشارع جعفر ومخزن للأخشاب بالكوم الأخضر.

وأشار إلى غلق وتشميع مخزن للمواد البترولية داخل كتله سكنية بقرية شبرامنت بمركز أبو النمرس، بالإضافة إلى غلق 7 منشآت صناعية منها 4 مصانع للأحذية بالبراجيل وبشتيل تستخدم المواد الخطرة ومخالفة لاشتراطات السلامة الوقائية والصحة المهنية والحماية المدنية.

وبنطاق مدينة الحوامدية، تم غلق وتشميع 3 منشآت عبارة عن مطعم أسماك بشارع جمال عبد الناصر ومصادرة جميع الأنابيب الموجودة بالمطعم، وغلق مصنع بلاستيك أسفل عقار سكني بشارع مصنع الحصر وورشة ميكانيكا لاستخدامهما مواد خطرة سريعة الاشتعال.

وفي حي شمال الجيزة.. تم غلق 4 منشآت عبارة عن ورشة لدهان الموبيليا ومخزن ومصنعي نيكل وأحذية، أما بنطاق حي الدقي فتم غلق 6 منشآت عبارة عن مخازن للمواد الغذائية والأدوية والبويات، و7 منشآت بحي بولاق الدكرور عبارة عن مخازن للمراتب والبويات والخردة ومصانع للأحذية والملابس، وغلق 13 مخزنا بنطاق حي الهرم، و4 حالات بحي العمرانية عبارة عن ورشتي نجارة ودوكو و مخزن للعطور ومخبز بلدي.

وأسفرت الحملات عن غلق 5 منشآت بمركز ومدينة منشأة القناطر عبارة عن ورش ومخازن، و6 ورش بمركز ومدينة أطفيح.

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بالاستمرار في تنفيذ الحملات يوميا لضبط المخالفين.. مناشدا أصحاب المنشآت الصناعية ضرورة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمزاولة عملهم في ظروف ملائمة؛ حفاظا على السلامة العامة.​