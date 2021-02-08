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بشكل فوري.. الإسكان تعلن طريقة معرفة موقف طلبك في شقق محدودي الدخل

08:30 ص الإثنين 08 فبراير 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طريقة معرفة موقف الحجز والتقديم في مشروع الإسكان الاجتماعي بشكل فوري.

وقال الصندوق عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، إنه يمكن معرفة موقف طلبك الحالي بصورة فورية، عبر إرسال الرقم القومي في رسالة نصية SMS إلى رقم 1124، وسيتم الرد برسالة تتضمن موقف طلبك فورًا.

وأشار الصندوق إلى أنه يسعى دائمًا إلى تسهيل الإجراءات على المتقدمين.

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صندوق الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري مشروع الإسكان الاجتماعي وزارة الاسكان

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