لجنة "انتخابات المحامين": تأجيل انتخابات طنطا والقاهرة الجديدة لـ14 فبراير
كتب- مينا غالي:
أصدر رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية – وكيل مجلس نقابة المحامين مجدي سخي، قرارين الأول بإرجاء انتخابات نقابة طنطا الفرعية التي كان مقرر عقدها غدًا الاثنين إلى يوم 14 فبراير الجاري، لصدور حكم من محكمة القضاء الإداري اليوم الأحد.
بينما نص القرار الثاني، على إرجاء الانتخاب لنقابة القاهرة الجديدة إلى يوم 14 فبراير الجاري، لتعذر إيجاد أماكن للجان الانتخابية.
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