أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وبايرن عزت العلايلي الطقس مونديال الأندية حريق الدائري لقاح كورونا الدوري المصري فيروس كورونا انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

"المقابلة من البيت.. "شغلني" تنظم ملتقى جديد للتوظيف نهاية فبراير

06:22 م الأحد 07 فبراير 2021
"المقابلة من البيت.. "شغلني" تنظم ملتقى جديد للتوظيف نهاية فبراير

عمر خليفة مؤسس ملتقى شغلني

كتب– أسامة علي:

أعلن عمر خليفة مؤسس ملتقى "شغلني" للتوظيف، تنظم ملتقى جديد للتوظيف هذا العام، يوم السبت 27 فبراير الجاري، من الساعة 10 صباحًا حتى الـ4 عصرًا.

وقال خليفة، عبر حسابه في "تويتر" إنه يمكن للراغبين في التقديم التسجيل "أونلاين"، مضيفًا: "اللي من خلاله هيقدر راغبي العمل يعملوا الإنترفيو بالفيديو من البيت".

وأكد مؤسس "شغلني" أن التقديم على الوظيفة وتحديد ميعاد المقابلة مع مسئول الموارد البشرية سيكون من خلال "واتس آب بيزنس" عبر الرقم التالي: 01212770700.

وأٌقيم ملتقى التوظيفي "شغلني" لأول مرة نهاية 2019، ويضم أكثر من 50 شركة من القطاع الخاص، لتوظيف 10 آلاف شاب وفتاة من جميع الأعمار، وجميع المؤهلات العليا والمتوسطة.

ويتيح وظائف لنحو 50 تخصصًا مختلفًا ولجميع المراحل العمرية، بداية من حديثي التخرج وأصحاب المؤهلات المتوسطة، وحتى أعمار 45 سنة.

ويقام ملتقى التوظيف للعام الخامس على التوالي، بمشاركة 50 شركة لتوظيف الشباب.

عمر خليفة ملتقى شغلني تويتر

الخبر التالى:

وزير الأوقاف: زيادة بدل الخطبة للأئمة لـ120 جنيهًا.. و3 آلاف خطيب غير معيّن

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 169106

    عدد المصابين

  • 132054

    عدد المتعافين

  • 9604

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 106301056

    عدد المصابين

  • 77893980

    عدد المتعافين

  • 2318021

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر.. ليفربول 0-0 مانشستر سيتي.. ضربة جزاء مهدرة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا