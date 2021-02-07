وزير التنمية المحلية: علاقة الوزارة جيدة بأعضاء البرلمان
كتب- نشأت علي:
قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن علاقة الوزارة مع أعضاء مجلس النواب وأعضاء لجنة الإدارة المحلية جيدة، مضيفًا أن هناك احترام وتعاون وتنسيق متبادل بين الجانبين خلال الفترة الماضية.
وأضاف شعراوي، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية في البرلمان اليوم الأحد: "أننا جميعًا أسرة واحدة لخدمة الوطن والمواطنين وتحقيق مصالحهم".
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
169106
عدد المصابين
-
132054
عدد المتعافين
-
9604
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
106301056
عدد المصابين
-
77893980
عدد المتعافين
-
2318021
عدد الوفيات
إعلان