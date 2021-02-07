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وزير التنمية المحلية: علاقة الوزارة جيدة بأعضاء البرلمان

06:04 م الأحد 07 فبراير 2021
وزير التنمية المحلية: علاقة الوزارة جيدة بأعضاء البرلمان

اللواء محمود شعراوي

كتب- نشأت علي:

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن علاقة الوزارة مع أعضاء مجلس النواب وأعضاء لجنة الإدارة المحلية جيدة، مضيفًا أن هناك احترام وتعاون وتنسيق متبادل بين الجانبين خلال الفترة الماضية.

وأضاف شعراوي، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية في البرلمان اليوم الأحد: "أننا جميعًا أسرة واحدة لخدمة الوطن والمواطنين وتحقيق مصالحهم".

محمود شعراوي وزارة التنمية المحلية مجلس النواب

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